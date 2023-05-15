Российские чемпионы мира по боксу рассказали, на что планируют потратить призовые

Российские боксеры Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов, ставшие чемпионами мира, рассказали на пресс конференции, на что планируют потратить призовые за победу на турнире.

— На что планируете потратить призовые, заработанные на чемпионате мира?

Атаев (чемпион мира до 86 кг): С родителями поделим, в бизнес вложимся. Квартира нужна.

Гаджимагомедов (чемпион мира в весе до 92): После первого чемпионата мира я уже вложился в бизнес. Шарафутдину нужна квартира, а я строю квартиры, многоэтажные дома в Махачкале. Ни на что не намекаю...

— Мы правильно понимаем, что не все участники ЧМ примут участие в чемпионате России?

Виктор Фархутдинов (главный тренер сборной России): Никаких поблажек не будет. На чемпионате России Муслим (Гаджимагомедов получил травму ноги на ЧМ. — Прим. «СЭ») тоже примет участие, подлечим его. Будем определяться, ребятам дадим месяц отдохнуть, закроем глаза на то, что они будут делать, числа 20-го начнем готовиться. Турнир в Таиланде хороший будет, он дает нам баллы для Олимпиаде. На чемпионате мира тоже получили хорошие баллы.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по боксу, который проходил в Ташкенте. В активе россиян две золотые и четыре бронзовые награды.