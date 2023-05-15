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15 мая, 12:25

Российским боксерам предложили выступить в европейском отборе на Олимпийские игры

Руслан Минаев
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Российским боксерам предложили принять участие в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм, рассказал ТАСС председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

«Приглашения присылают. Допустим, [Альберту] Батыргазиеву прислали для выступления в весовой категории 57 кг, на [Всеволода] Шумкова прислали. Думаю, что прислали и на того же [Муслима] Гаджимагомедова. Их присылают для участия в отборе», — сказал Кравцов.

Ранее в руководстве Международной ассоциации бокса (IBA) рассказали, что надеются на восстановление членства в МОК до Олимпиады в Париже.

Источник: ТАСС
Бокс
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