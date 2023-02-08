Сборная США отказалась выступать на ЧМ по боксу после решения IBA разрешить россиянам выходить под национальным флагом

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Сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира из-за решения Международной боксерской ассоциации (IBA) разрешить россиянам выступать под национальным флагом и с гимном. Об этом сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса США.
Отмечается, что основанием для этого служит решение МОК о запрете использования флагов и гимнов России и Белоруссии на международных сорвенованиях.
Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Йорке, мужской — в мае в Ташкенте.
5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.