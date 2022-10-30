Серебряный призер Токио-2020 Гаджимагомедов: «В бокс привела мама, заставляла смотреть бои Тайсона»

Серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио Муслим Гаджимагомедов рассказал, кто привел его в бокс.

«В детстве мама хотела, чтобы я стал боксером. Чтобы мы оба с братом стали боксерами. У меня был старший брат, тоже боксер. Чемпион России по молодежи. К сожалению, он умер. Мама заставляла нас смотреть бои Майка Тайсона, Эвандера Холифилда, Султана Ибрагимова. Кстати, Султан Ибрагимов родом из моего района, из соседнего села. Так что бокс у нас развит!» — цитирует боксера «Спорт день за днем».

На Олимпийских играх-2020 в Токио Гаджимагомедов стал вторым в весе до 91 килограмма, уступив кубинцу Хулио Сесару ла Крусу.