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Сегодня, 14:53

Шейн Мосли стал новым тренером Джейка Пола

Давид Хачатрян
Шейн Мосли.
Фото Global Look Press
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Бывший чемпион в трех весовых категориях Шейн Мосли (49-10) вошел в тренерский штаб блогера и боксера Джейка Пола после его поражения Томми Фьюри в феврале.

«Я хотел пересмотреть всех членов команды, — сказал Пол в интервью ESPN. — Сделал некоторые изменения, вернулся к чертежной доске. Были допущены определенные ошибки, которые Шейн и мой главный тренер Тео Чемберс выявили, мы с ними на одной волне».

«Я думаю, когда он [Пол] вышел на ринг с Томми Фьюри, его психическое состояние было не на должном уровне, — сказал Мосли ESPN. — Есть пара маленьких технических моментов, над которыми он должен работать. Но я думаю, что главная причина его поражения Фьюри — это психологическая составляющая».

Нейт Диас и Пол должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.

Бокс
Джейк Пол
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