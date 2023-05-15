Тренер сборной России по боксу Фархутдинов надеется, что команда примет участие в Олимпийских играх

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов подвел итоги чемпионата мира по боксу.

«Очень благодарен президенту нашей страны, Владимиру Владимировичу Путину, и Умару Назаровичу Кремлеву, что мы смогли принять участие в чемпионате мира со своим гимном и флагом. Третье место в командном зачете после двух лет перерыва — хороший результат. Все прошло на высоком уровне. Ребята немного отдохнут и продолжат подготовку. Мы все еще надеемся принять участие в Олимпийских играх. Все вместе будем готовиться к новому этапу, к Олимпиаде. Надеюсь и верю, что мы услышим гимн России и увидим флаг России на предстоящих Олимпийских играх», — сказал Фархутдинов на пресс-конференции, посвященной итогам чемпионата мира.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по боксу, который проходил в Ташкенте. В активе россиян две золотые и четыре бронзовые награды.