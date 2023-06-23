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Сегодня, 18:16

В Федерации бокса России заявили, что не признают никаких альтернативных организаций в качестве замены IBA

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко ответила на вопрос «СЭ» о том, есть ли у организации опасения относительно возможного признания МОК альтернативной ассоциации бокса.

«Опасаемся ли мы, что МОК признает другую ассоциацию? Мы о существовании этой организации только слышали. Мы совершенно не вникаем в этот вопрос, потому что наша повседневная повестка не позволяет этого делать. Мы не признаем никаких альтернативных организаций. А относительно того, кто будет или не будет признавать, мы не строим догадок, потому что это неправильно», — сказала Кириенко «СЭ».

22 июня МОК принял решение лишить признания IBA. За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.

Бокс
МОК
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