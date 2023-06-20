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Сегодня, 16:28

В МОК назвали заявление президента Международной ассоциации бокса Кремлева неприемлемым

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Международный олимпийский комитет (МОК) осудил последнее заявление президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

«Разжигание ненависти и оскорбительные выражения в адрес лиц, работающих в МОК, которые просто выполняют свои профессиональные обязанности, и в адрес Международного олимпийского комитета как организации просто неприемлемы. Обвинения в их адрес в том, что они «покрывают преступления», являются крайне дискредитирующими. Более того, призыв к «расстрелу» человека, ранее связанного с организацией, — это формулировка, которой нет места в спорте или в любой нормальной цивилизованной дискуссии», — говорится в заявлении МОК.

14 июня Кремлев заявил, что проблемы Международной ассоциации бокса связаны не с олимпийским движением в целом, а с некоторыми людьми в руководстве МОК. Также глава IBA поставил под сомнение честность и прозрачность работы Международного олимпийского комитета из-за внеочередной сессии организации, которая будет созвана 22 июня для решения вопроса об отзыве признания Международной ассоциации бокса.

Умар Кремлев. МОК хочет лишить признания IBA, которой руководит Кремлев. Организация ранее разрешила россиянам выходить с флагами

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом, и потребовал провести реформы.

В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

5 июня Международная ассоциация бокса отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.

Источник: ТАСС
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