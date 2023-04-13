Валуев считает, что выход некоторых стран из IBA и создание собственной организации приведет к расколу в мировом боксе

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что несколько стран во главе с США и Великобританией намерены выйти из Международной боксерской организации (IBA) и создать новую под названием World Boxing.

«Такие попытки будут. И будет раскол. Если большинство переметнется, значит, они [коалиция стран, которые хотят выйти из IBA] победят», — сказал Валуев «СЭ».

В четверг, 13 апреля, в IBA выступили с заявлением, в котором потребовали лишить Европейские игры-2023 статуса квалификационного турнира на Олимпиаду-2024 из-за неучастия в нем россиян.