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26 марта, 23:22

Женская сборная России заняла третье место в медальном зачете на чемпионате мира по боксу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Женская сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по боксу, который проходил в Нью-Дели с 15 по 26 марта.

Россиянки завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали на турнире. Чемпионкой мира стала Анастасия Демурчян (весовая категория до 70 кг), серебряная медаль — у Наталии Сычуговой (до 63 кг), а бронза — у Дианы Пятак (до 81 кг).

Первое место в медальном зачете заняла сборная Индии с 4 золотыми медалями, на второй строчке — Китай (3 золота, 1 серебро, 3 бронзы).

Бокс
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