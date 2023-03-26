Женская сборная России заняла третье место в медальном зачете на чемпионате мира по боксу

Женская сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по боксу, который проходил в Нью-Дели с 15 по 26 марта.

Россиянки завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали на турнире. Чемпионкой мира стала Анастасия Демурчян (весовая категория до 70 кг), серебряная медаль — у Наталии Сычуговой (до 63 кг), а бронза — у Дианы Пятак (до 81 кг).

Первое место в медальном зачете заняла сборная Индии с 4 золотыми медалями, на второй строчке — Китай (3 золота, 1 серебро, 3 бронзы).