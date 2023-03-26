18-летняя россиянка выиграла ЧМ по боксу. Когда его чествовали, вместо гимна РФ включили концерт Чайковского

Церемонию награждения пришлось провести во второй раз.

В Дели близится к завершению чемпионат мира по боксу среди женщин. Еще четыре финала состоятся в воскресенье, но итоги для сборной России можно подвести уже сейчас, поскольку россиянки свои выступления завершили.

Из индийской столицы российская команда увозит три медали. Диана Пятак взяла бронзу в тяжелом весе (+81 кг), Наталья Сычугова — серебро в категории до 63 кг, а вот Анастасия Демурчян стало первой в весе до 70 кг. 18-летняя уроженка Сочи в финале победила 38-летнюю австралийку Кайе Скотт — со счетом 5-0. За победу она получит от Международной боксерской ассоциации (IBA) не менее 100 тысяч долларов. «Не менее» — потому что 100 тысяч — базовая цифра, а в субботу президент IBA Умар Кремлев объявил об удвоении призового фонда турнира, подчеркнув, что деньги из него должны быть перечислены не только медалисткам.

В отличие от очень многих международных соревнований по олимпийским видам спорта, где россиянам или запрещено выступать вообще или разрешено, но под нейтральным флагом, на турнирах IBA разрешены и российский флаг, и даже российский гимн. Как раз с гимном на церемонии награждения произошел казус. Когда Демирчян была на вершине пьедестала, организаторы вместо гимна России включили первый концерт Чайковского. Именно эта музыка использовалась вместо гимна для сборной России на Олимпийских играх в Токио (2021) и Пекине (2022), где российские спортсмены выступали под флагом ОКР. В оргкомитете инцидент назвали технической ошибкой. Церемонию награждения пришлось провести заново — уже с гимном России.

Церемония награждения. Федерация бокса России

По мнению главного тренера сборной России Альберта Муталибова, музыку Чайковского «достали по привычке». «(Инцидент настроение) испортил, потому что хотелось, чтоб церемония награждения как у всех прошла, вот таких ляпов не было... — цитирует Муталибова РИА «Новости». — Это просто недоразумение. Сейчас переиграли и заново наградили спортсменку. Сориентировались и хорошо».

Чемпионат мира из-за полноправного участия в нем сборной России бойкотировали 11 национальных федераций, в том числе боксерские федерации США, Великобритании, Украины. Впрочем, основной конкурет был на месте — команда Китая. Пока китаянки лидируют в общекомандном зачете — два золота, серебро и три бронзы.