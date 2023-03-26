0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Любительский

Сегодня, 00:45

18-летняя россиянка выиграла ЧМ по боксу. Когда его чествовали, вместо гимна РФ включили концерт Чайковского

Отдел единоборств «СЭ»
Анастасия Демурчян.
Фото Федерация бокса России
Церемония награждения.
Фото Федерация бокса России
1/2
Telegram Дзен
Церемонию награждения пришлось провести во второй раз.

В Дели близится к завершению чемпионат мира по боксу среди женщин. Еще четыре финала состоятся в воскресенье, но итоги для сборной России можно подвести уже сейчас, поскольку россиянки свои выступления завершили.

Из индийской столицы российская команда увозит три медали. Диана Пятак взяла бронзу в тяжелом весе (+81 кг), Наталья Сычугова — серебро в категории до 63 кг, а вот Анастасия Демурчян стало первой в весе до 70 кг. 18-летняя уроженка Сочи в финале победила 38-летнюю австралийку Кайе Скотт — со счетом 5-0. За победу она получит от Международной боксерской ассоциации (IBA) не менее 100 тысяч долларов. «Не менее» — потому что 100 тысяч — базовая цифра, а в субботу президент IBA Умар Кремлев объявил об удвоении призового фонда турнира, подчеркнув, что деньги из него должны быть перечислены не только медалисткам.

15&nbsp;марта. Нью-Дели. Умар Кремлев на&nbsp;открытии&nbsp;ЧМ. Умар Кремлев: «Хотим, чтобы спортсмены могли обеспечивать свое будущее»

В отличие от очень многих международных соревнований по олимпийским видам спорта, где россиянам или запрещено выступать вообще или разрешено, но под нейтральным флагом, на турнирах IBA разрешены и российский флаг, и даже российский гимн. Как раз с гимном на церемонии награждения произошел казус. Когда Демирчян была на вершине пьедестала, организаторы вместо гимна России включили первый концерт Чайковского. Именно эта музыка использовалась вместо гимна для сборной России на Олимпийских играх в Токио (2021) и Пекине (2022), где российские спортсмены выступали под флагом ОКР. В оргкомитете инцидент назвали технической ошибкой. Церемонию награждения пришлось провести заново — уже с гимном России.

Церемония награждения.
Федерация бокса России

По мнению главного тренера сборной России Альберта Муталибова, музыку Чайковского «достали по привычке». «(Инцидент настроение) испортил, потому что хотелось, чтоб церемония награждения как у всех прошла, вот таких ляпов не было... — цитирует Муталибова РИА «Новости». — Это просто недоразумение. Сейчас переиграли и заново наградили спортсменку. Сориентировались и хорошо».

Чемпионат мира из-за полноправного участия в нем сборной России бойкотировали 11 национальных федераций, в том числе боксерские федерации США, Великобритании, Украины. Впрочем, основной конкурет был на месте — команда Китая. Пока китаянки лидируют в общекомандном зачете — два золота, серебро и три бронзы.

Бокс
0
Читайте также
«Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
Андрей Замковой: «Холифилд меня похвалил? Офигеть!»
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умар Кремлев: «Хотим, чтобы спортсмены могли обеспечивать свое будущее»