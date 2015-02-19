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Бокс и ММА

19 февраля 2015, 11:55

Пакиао набрал первое очко за профессиональный баскетбольный клуб

Сергей АСТАХОВ
Корреспондент
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Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакиао набрал свое первое очко в матче Филиппинской профессиональной баскетбольной лиги, сообщает boxingscene.com. В матче против "Пьюрфудс" его команда "Киа Карнивал" выиграла со счетом 95:84. В своей третьей игре 36-летний боксер, чей рост составляет 169 см, провел на паркете около пяти минут, реализовав один штрафной бросок из двух. Также в его активе смазанный трехочковый бросок. Отметим, что он стал самым низким игроком в матче. Напомним, что Пакиао является играющим тренером в клубе, за который дебютировал в октябре 2014 года.

2 мая Пакиао предстоит провести бой с американцем Флойдом Мейуэзером-младшим.

Мэнни Пакьяо
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