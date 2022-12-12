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12 декабря, 08:40

Амир Хан раскритиковал МОК за возможное исключение бокса из программы Олимпиады

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион мира, серебряный призер Олимпиады Амир Хан отреагировал на информацию о том, что бокс могут исключить из программы Игр.

«Бокс — классический вид спорта, он формирует Олимпийские игры. Я вообще не понимаю, как можно даже обсуждать такое. Я очень горд тем, что выступал на Олимпиаде, это дало мне очень большой рост в жизни. И теперь какие-то люди хотят лишить мечты миллионов человек?» — цитирует Хана ТАСС.

В 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил IBA (тогда организация называлась AIBA) статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом.

В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

Источник: https://tass.ru/sport/16565497
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