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Сегодня, 16:21

Бивол: «Надеюсь, бокс будет жить. Люди всегда друг другу хотели набить морду»

Алина Савинова
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Российский боксер Дмитрий Бивол предположил, каким будет его вид спорта через 100 лет.

«Я очень надеюсь на то, что бокс будет жить. Может, он не будет как-то сильно развиваться. Все-таки у нас не технический вид спорта, где нужна какая-то машина или обувь специальная — коньки или лыжи, с помощью которых можно сильно шагнуть вперед. Но, образно говоря, будут меняться актеры в этом большом театре, и людям будет интересно. Легкая атлетика та же — люди всегда будут бегать, это будет интересно. Или плавание. Это простые виды спорта. Бокс я отношу к ним же. Да, у нас перчатки меняются, но смысл тот же. Я надеюсь, он будет жить. Люди всегда друг другу хотели набить морду, ха-ха. Или уметь постоять за себя», — цитирует Бивола «Спорт День за Днем».

Бивол является действующим суперчемпионом мира по версии WBA. 32-летний спортсмен провел 21 бой в профессиональной карьере и во всех поединках одержал победы (11 — нокаутом).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bivol-boks-budet-zhit-lyudi-vsegda-drug-drugu-khoteli-nabit-mordu
Бокс
Дмитрий Бивол
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