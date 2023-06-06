Бивол: «Надеюсь, бокс будет жить. Люди всегда друг другу хотели набить морду»

Сегодня, 16:21
Российский боксер Дмитрий Бивол предположил, каким будет его вид спорта через 100 лет.
«Я очень надеюсь на то, что бокс будет жить. Может, он не будет как-то сильно развиваться. Все-таки у нас не технический вид спорта, где нужна какая-то машина или обувь специальная — коньки или лыжи, с помощью которых можно сильно шагнуть вперед. Но, образно говоря, будут меняться актеры в этом большом театре, и людям будет интересно. Легкая атлетика та же — люди всегда будут бегать, это будет интересно. Или плавание. Это простые виды спорта. Бокс я отношу к ним же. Да, у нас перчатки меняются, но смысл тот же. Я надеюсь, он будет жить. Люди всегда друг другу хотели набить морду, ха-ха. Или уметь постоять за себя», — цитирует Бивола «Спорт День за Днем».
Бивол является действующим суперчемпионом мира по версии WBA. 32-летний спортсмен провел 21 бой в профессиональной карьере и во всех поединках одержал победы (11 — нокаутом).