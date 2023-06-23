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Сегодня, 14:18

Боксер Гаджимагомедов заявил, что не согласен с критериями МОК по допуску российских спортсменов

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российский боксер Муслим Гаджимагомедов прокомментировал критерии МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Мы не согласны с решением МОК. Мы готовы боксировать только на равных условиях с другими. Чтобы была справедливость и нас не ограничивали. Чтобы нас не заставляли подписывать какие-то договоры. Мы не хотим и не будем этого делать. На таких условиях мы выступать не будем» — сказал Гаджимагомедов.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до соревнований в нейтральном статусе спортсменов из России, не выражавших публичную поддержку СВО и не связанных с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом рекомендовано не допускать россиян до международных турниров в игровых видах спорта.

Бокс
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