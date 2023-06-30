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Сегодня, 12:51

Боксер Силягин считает, что у Альвареса нет шансов на победу в реванше с Биволом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боксер Павел Силягин считает, что у мексиканца Сауля Альвареса нет шансов на победу в реванше с Дмитрием Биволом.

«Есть ли шансы у Канело отомстить Дмитрию за поражение в мае 2022-го? Думаю, нет. Был уверен, что в их бою Дмитрий выиграет. Сомневаться заставлял лишь судейский фактор. Что касается мастерства, Бивол и Альварес — спортсмены разного уровня. Повлияет ли на исход сражения то, что россиянин хочет подраться с Альваресом именно во втором среднем весе? Да, конечно. Многое будет зависеть от команды Дмитрия, как им удастся согнать лишние килограммы и восстановиться после этого», — приводит слова Силягина RT.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1168545-silyagin-alvares-bivol
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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