Боксерский поединок между Бетербиевым и Смитом может пройти летом в Канаде

Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом может пройти в Канаде, сообщает ТАСС с ссылкой на промоутерскую компанию Top Rank.

«Наша компания выиграла торги. Поединок может пройти летом в Канаде», — заявил представитель компании.

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Смит в прошлом бою одолел Матье Бодерлика (21-2) нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Смит имеет лишь одно поражение от абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2).