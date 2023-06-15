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Сегодня, 19:40

CAS зарегистрировал апелляцию IBA на рекомендацию отозвать признание организации

Ана Горшкова
Корреспондент
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Апелляция Международной ассоциации бокса (IBA) на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации была зарегистрирована Спортивным арбитражным судом (CAS), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

7 июня исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате.

IBA добивается аннулирования рекомендации МОК. Вместе с апелляционной жалобой IBA подала срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока арбитражная панель не вынесет окончательного решения.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы.

В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. 5 июня Международная ассоциация бокса отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.

Источник: ТАСС
Бокс
МОК
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