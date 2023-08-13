Деонтей Уайлдер отреагировал на победу Джошуа над Хелениусом

Тренер экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) Малик Скотт рассказал о реакции его подопечного на победу экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) над Робертом Хелениусом (32-5).

«Он [Уайлдер] сказал: «Так и должен был закончиться бой», – отметил Скотт в интервью YouTube-каналу October Red. – Сначала казалось, что бой пройдет всю дистанцию, и когда последовал нокаут, я позвонил ему по FaceTime, и он сказал: «Я рад, что он это сделал, это было необходимо».

Мы оба довольны, лично для меня этот бой стал еще более значимым из-за нокаута, так что спасибо Эй Джею за то, что он вышел на ринг и сделал свою работу.

Больше всего я благодарен Роберту Хелениусу. Ему потребовалось много мужества, чтобы выйти на ринг с настоящими убийцами, особенно на коротком уведомлении. Он дрался с Деонтеем в октябре прошлого года, провел один бой, и вот он вышел на бой против Энтони Джошуа».

Джошуа нокаутировал Хелениуса в седьмом раунде. Бой состоялся 12 августа на арене «The O2» в Лондоне, Англия.

Поединок Джошуа и Уайлдера может состояться в начале 2024 года в Саудовской Аравии.?