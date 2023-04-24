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Сегодня, 08:55

Деонтей Уайлдер подтвердил, что Джошуа может стать его следующим соперником

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) после боя регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0) и бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (23-1) сообщил, что его следующий поединок может пройти против бывшего чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3).

«Сейчас у нас много разных вариантов, с кем провести следующий бой. Очень много вариантов, — сказал Уайлдер iFL TV. — Джошуа? Да, Джошуа как вариант. Не думаю, что он будет легкой прогулкой для меня. Ты не можешь знать, что произойдет на ринге. Эй, Джошуа, просто продолжай быть сфокусированным, и я желаю тебе всего наилучшего».

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

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