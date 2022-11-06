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Сегодня, 09:00

Дрозд о будущем Бивола: «Абсолютное чемпионство для него реально, он всех сильных побил и перебил»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее Дмитрия Бивола после победы в бою над Хильберто Рамиресом.

«Бой за абсолютного чемпиона в WBA с Бетербиевым? Это будет уникальный бой. Бивол закрепился в своем весе. Думаю, что бой будет в следующем году. Абсолютное чемпионство для Бивола реально, он все сильных побил и перебил», — сказал Дрозд корреспонденту «СЭ».

Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе. 31-летний россиянин одержал 21 победу (11 из них нокаутом) на профессиональном ринге.

Дмитрий Бивол. «Я на седьмом небе. Рад, что я первый у Зурдо». Интервью Бивола сразу после боя

Бокс
Григорий Дрозд
Дмитрий Бивол
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Лебедев оценил победу Бивола: «Он начал забивать Рамиреса — и все встало на круги своя»