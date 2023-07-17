Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
ММА / UFC
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи
Бокс - Любительский
Олимпиада
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 09:34

Джейк Пол: «Я буду первым, кто нокаутирует Диаса»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Блогер и боксер Джейк Пол уверен, что реабилитируется после прошлого поражения Томми Фьюри.

«Я возвращаюсь с жаждой мести, с тем голодом, который был у меня в начале спортивной карьеры, чтобы доказать людям, на что я способен.

Лев проиграл. Я вернулся в джунгли, все зафиксировал, стал лучше, тренировался, и теперь лев выйдет и разорвет этого парня. И ему придется заплатить, ему придется заплатить за всю эту тяжелую работу, за все эти жертвы, которые я принес в этом лагере, и я обещаю, что буду первым, кто нокаутирует его.

Я просто буду веселиться, боксировать и танцевать. Если я получаю удовольствие, если я в своем ритме, то нокаут приходит сам», — сказал Пол в интервью TMZ.

Нейт Диас и Пол должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.

Бокс
Джейк Пол
Нейт Диас
0
Читайте также
Алькарас — это новый Джокович? Испанец на Уимблдоне доказал свою силу
В теннис пришел новый король? Или Джокович еще нанесет ответный удар?
Сенатор Шейкин рекомендовал россиянам срочно поменять пароли от соцсетей
В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека
При ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудряшов прокомментировал заявление команды Усика, что Фьюри нужно лишить пояса

Хабиб Нурмагомедов: «Нганну может заработать за бой с Фьюри 50-60 миллионов долларов»