Джейк Пол: «Я буду первым, кто нокаутирует Диаса»

Блогер и боксер Джейк Пол уверен, что реабилитируется после прошлого поражения Томми Фьюри.

«Я возвращаюсь с жаждой мести, с тем голодом, который был у меня в начале спортивной карьеры, чтобы доказать людям, на что я способен.

Лев проиграл. Я вернулся в джунгли, все зафиксировал, стал лучше, тренировался, и теперь лев выйдет и разорвет этого парня. И ему придется заплатить, ему придется заплатить за всю эту тяжелую работу, за все эти жертвы, которые я принес в этом лагере, и я обещаю, что буду первым, кто нокаутирует его.

Я просто буду веселиться, боксировать и танцевать. Если я получаю удовольствие, если я в своем ритме, то нокаут приходит сам», — сказал Пол в интервью TMZ.

Нейт Диас и Пол должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.