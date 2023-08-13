Эдди Хирн: «В ближайшие дни мы постараемся договориться о бое Джошуа и Уайлдера»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что следующий бой экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) должен провести против экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2).

«У нас есть план на три боя, – сказал Хирн в интервью DAZN. – Нравится вам это или нет, следующими [для Джошуа] должны быть Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Таковы планы команды Эй Джея. Он стал более зрелым супертяжеловесом. Я знаю, что все хотят видеть нокауты в первом, втором и третьем раундах, но против Хелениуса он не форсировал события и провел один из лучших нокаутов года.

Мы верим, что он сможет победить Деонтея Уайлдера. В ближайшие пару дней мы постараемся заключить эту сделку. Эй Джей отдал все силы этому виду спорта, он отдал все силы британскому боксу. Теперь он готов к большим поединкам. Он стал умнее, он не будет торопиться. Никаких лишних движений, никаких поражений».

Джошуа нокаутировал Роберта Хелениуса (32-5) в седьмом раунде. Бой состоялся 12 августа на арене «The O2» в Лондоне, Англия.

Поединок Джошуа и Уайлдера может состояться в начале 2024 года в Саудовской Аравии.