Эррол Спенс активирует опцию реванша с Теренсом Кроуфордом

Экс-чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-1) подтвердил, что встретится в реванше с абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0), но в рамках первого среднего веса.

«Эррол Спенс подтвердил, что он активирует свою опцию реванша, чтобы провести следующий бой с Теренсом Кроуфордом», — написал журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Кроуфорд одобрил эту идею, заявив на пресс-конференции: «Делать вес для полусреднего мне тоже тяжеловато. Я уже говорил о том, что хочу перейти в более высокую категорию и бросить вызов Джермеллу Чарло, так что первый средний вес для меня — это самое то».

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.