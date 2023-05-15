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15 мая, 15:32

Глава тренерского совета сборной России назвал открытия и разочарования ЧМ-2023

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Эдуард Кравцов, глава тренерского совета сборной России по боксу, высказался о россиянах, выступление которых его порадовало на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), а также о тех российских спортсменах, которые, по его мнению, могли бы добиться большего.

«Дмитрий Двали стал приятным открытием. Да, я видел его развитие, надежный, психологически крепкий и мотивированный парень. Но его выход в полуфинал, где Двали еще как минимум не проиграл, очень порадовал. Естественно, порадовал и Шарабутдин Атаев, завоевавший золотую медаль. В принципе, в глубине души мы ожидали от Атаева золота, ведь он побеждал всех топовых боксеров в своей категории. Но он сумел собраться психологически, это немаловажный фактор. Муслим Гаджимагомедов тоже выступил великолепно, хотя от него, конечно, все ждали только первого места. Приятно, кстати, что они оба выступают за нашу команду Premier Boxing Academy. Разочарования? Эдмонд Худоян мог добиваться большего, чем бронзовая медаль, однако по его поражению в полуфинале вопросов к судьям нет. От Габила Мамедова тоже ждали серьезных успехов. Таких соперников Габил должен проходить уверенно, он очень опытный боксер. Остальные отбоксировали в силу своих возможностей», — приводит слова Кравцова «Чемпионат».

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по боксу, который проходил в Ташкенте. В активе россиян две золотые и четыре бронзовые награды.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5103383-glava-trenerskogo-soveta-sbornoj-rossii-nazval-otkrytiya-i-razocharovaniya-chm-2023.html
Бокс
Эдуард Кравцов
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