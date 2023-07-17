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Сегодня, 10:22

Хабиб Нурмагомедов: «Нганну может заработать за бой с Фьюри 50-60 миллионов долларов»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) не видит ничего плохого в том, чтобы экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) подрался с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Если он (Нганну. — Прим. «СЭ») может пойти в бокс, заработать 50-60 миллионов долларов, он должен это сделать. Почему нет? Потому что я знаю, что Франсис вырос в нищете. Если твоя цель — деньги и кто-то предлагает тебе больше денег, то иди и возьми их», — приводит слова Нурмагомедова издание BoxingScene.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
Хабиб Нурмагомедов
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