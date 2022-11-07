Казахстанского боксера Ербосынулы вывели из комы, его жизни ничто не угрожает

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-1) вышел из комы после кровоизлияния в мозг.

«Айдос вышел из комы, его жизни ничто не угрожает. Ближайшие две недели он проведет под наблюдением врачей. Также планируется приезд его семьи в США», — цитирует ТАСС представителя спортсмена.

6 ноября Ербосынулы нокаутом проиграл кубинцу Дэвиду Морреллу (8-0) в 12-м раунде главного боя боксерского вечера в Миннеаполисе (штат Миннесота, США).

30-летний Ербосынулы пропустил очень много ударов по голове и был помещен в медикаментозную кому.