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Сегодня, 14:43

Кравцов рассказал о медальных планах на мужской ЧМ-2023

Алина Савинова
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов рассказал о своих ожиданиях от выступления национальной команды на мужском чемпионате мира по боксу.

«Говорил с тренером мужской сборной Виктором Фархутдиновым. Он нацелен на три золотые медали. Но если в нынешних реалиях у нас будет хотя бы два золота, это уже будет достойным результатом. У нас хороший, ровный состав, мы можем претендовать на значительное количество медалей. Тут много факторов, в том числе жеребьевка и состояние здоровья спортсменов», — приводит «Чемпионат» слова Кравцова.

Мужской чемпионат мира по боксу состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте. Медали будут разыграны в 13 весовых категориях.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5065361-trener-kravcov-rasskazal-skolko-medalej-planiruetsya-zavoevat-na-muzhskom-chm-2023.html
Бокс
Эдуард Кравцов
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