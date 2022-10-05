Кремлев призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев призвал все международные спортивные федерации допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях.

«Я призываю все международные ассоциации принять такое решение, потому что это правильное решение. Наша задача как спортивных функционеров — защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всем, призывать всех к миру. Спорт для этого и создан, чтобы нести в мир добро. Всех призываю присоединяться к нашим решениям», — приводит слова Кремлева ТАСС.

28 февраля МОК призвал международные спортивные федерации не допускать спортсменов из России к участию в соревнованиях.

5 октября Международная ассоциация бокса отменила отстранение российских и белорусских спортсменов.