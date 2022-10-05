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Сегодня, 14:50

Кремлев призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев призвал все международные спортивные федерации допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях.

«Я призываю все международные ассоциации принять такое решение, потому что это правильное решение. Наша задача как спортивных функционеров — защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всем, призывать всех к миру. Спорт для этого и создан, чтобы нести в мир добро. Всех призываю присоединяться к нашим решениям», — приводит слова Кремлева ТАСС.

28 февраля МОК призвал международные спортивные федерации не допускать спортсменов из России к участию в соревнованиях.

5 октября Международная ассоциация бокса отменила отстранение российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/15961717
Бокс
Умар Кремлев
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Международная ассоциация бокса отменила отстранение российских и белорусских спортсменов

Кремлев считает, что решение о допуске российских боксеров демонстрирует превосходство спорта над политикой