Кремлев считает, что решение о допуске российских боксеров демонстрирует превосходство спорта над политикой

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев считает, что решение организации допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях ставит спорт выше политики.

«Сегодня бокс демонстрирует, что спорт выше, чем политика, когда начинается спорт, заканчиваются политические игры. Мы, Международная ассоциация бокса, боксерская семья, демонстрируем сегодня, что мы независимы, защищаем спортсменов, должны дать всем спортсменам равные условия. Для спортсменов важно, когда играет гимн и поднимается их флаг. А не медали, которые им вешают, это уже вторично», — приводит ТАСС слова Кремлева.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные спортивные федерации не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Сегодня, 5 октября, совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) решил отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.