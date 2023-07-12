Кудряшов прокомментировал предстоящий бой между Фьюри и Нганну

Экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов прокомментировал предстоящий бой между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Для меня это такая же вывеска, как Усик — Дюбуа. Я ждал бой Фьюри с Усиком. Про Нганну мне трудно говорить, потому что я не особо следил за его карьерой. Он дерется в ММА, а мне это не особо интересно. Для меня Нганну — это ноунейм. Понимаю, что он чемпион UFC, но они будут драться по правилам бокса, а это совсем другое. Когда Нганну выйдет ринг, а напротив будет стоять Фьюри, скиллы Фрэнсиса потеряют свою значимость. Но, на самом деле, Фьюри сильно рискует. Нганну — большой крепкий парень, а Тайсон не так хорошо держит. Он был на полу в боях с разными соперниками, тот же Киннингем отличился. Нганну — большой сильный дядька, махнет рукой по подбородку и все может закончиться печально. Факт, что Нганну никто не дает шансов, делает этот бой опасным для Фьюри. Не вижу, что Нганну будет проще в перчатках ММА. Когда тебя в десятиунцовых перчатках бьет дядька за сто килограммов — это тоже больно. Стилистически Нганну — боец другого плана. Фьюри просто будет держать его на джебе, и вопрос, что станет делать Нганну без проходов в ноги», — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт».

Во вторник стало известно, что Фьюри подерется с экс-чемпионом UFC Нганну 28 октября. Ранее британец отказался от боя с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.