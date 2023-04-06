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Сегодня, 12:21

Кудряшов заявил, что не анализировал сильные и слабые стороны Шьюмейкера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал предстоящий бой с американцем Сэмом Шьюмейкером, который 27 апреля возглавит вечер бокса Pravda Boxing.

«Ранее я ничего не знал о своем оппоненте. Будут ли говорить, что побил мешка-ноунейма? Мне абсолютно без разницы, кто и что будет говорить, драться ведь мне. Я еще не анализировал сильные и слабые стороны Шьюмейкера», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Кудряшов последний раз выходил на ринг в сентябре 2022 года, проиграв Сослану Асбарову единогласным решением судей. На его счету 25 побед (24 нокаутом) и шесть поражений.

Профессиональный боксерский рекорд Шьюмейкера — пять побед при одном поражении.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-o-poedinke-s-shyumeikerom-budut-li-govorit-chto-pobil-meshka-mne-bez-raznicy-241111/
Бокс
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