Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
ММА / UFC
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи
Бокс - Любительский
Олимпиада
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 08:30

Лебедев оценил победу Бивола: «Он начал забивать Рамиреса — и все встало на круги своя»

Telegram Новости

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал результат боя Дмитрия Бивола против Хильберто Рамиреса.

«Бой был действительно близкий, прогулкой для Бивола его не назовешь. Я согласен со мнением нейтрального судьи — 2 раунда где-то Бивол уступил. Но в моменте, когда Дмитрий попятился назад, а потом, когда он начал забивать Рамиреса, все встало на круги своя. Это было тяжело, но преодолимо. Главное, что мы довольны всем, результат справедливый, вопросов нет. Поздравлю всю Россию! Классный бой!» — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе. 31-летний россиянин одержал 21 победу (11 из них нокаутом) на профессиональном ринге.

Дмитрий Бивол. «Я на седьмом небе. Рад, что я первый у Зурдо». Интервью Бивола сразу после боя

Бокс
Денис Лебедев
Дмитрий Бивол
0
Читайте также
Карпин остается в сборной до лета 2024 года: подробности нового контракта
«От бомжа отличаюсь тем, что одет получше». Невероятная история банкротства и спасения знаменитого баскетболиста
NYT узнала о подготовке Киева к тотальной эвакуации населения
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
WP сообщила об отправке американских военных самолетов в сторону Ирана
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Бивол — Рамирес: Дмитрий остается непобежденным чемпионом с поясом WBA
Дрозд объяснил, в чем Бивол превзошел Хабиба
«Я на седьмом небе. Рад, что я первый у Зурдо». Интервью Бивола сразу после боя
Бивол: «Не хочу быть просто папой, которого дети видели только по телевизору»
Бивол — о запрете на флаг России: «Не было смысла бодаться, ругаться»
Бивол: «Не могу сказать, что сейчас я лучший боксер в мире»
«Не был так сфокусирован». Бивол сравнил поединки с Канело и Зурдо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Цзю назвал признание Усика боксером года неполитизированным

Дрозд о будущем Бивола: «Абсолютное чемпионство для него реально, он всех сильных побил и перебил»