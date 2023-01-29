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Сегодня, 14:29

Лебедев — о возможном бое Бетербиева и Бивола: «Мне бы хотелось, чтобы каждый царствовал в своей версии»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном бое между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Если говорить про возможной бой Бивола и Бетербиева, то я скажу так. Каждый боксер мечтает об объединении титулов, но когда наши боксеры дерутся между собой, я всегда против таких боев. Мне бы хотелось, чтобы каждый царствовал в своей версии. Это мое мнение. У ребят может быть свое. К тому, же присутствует коммерческая составляющая. Профессиональный бокс — бокс за деньги. Кто-то идет на работу в офис, а кто-то в спортзал на работу. Где будет интереснее финансовое предложение, туда, я думаю и пойдет и один, и второй боксер», — сказал Лебедев «СЭ».

На счету Бетербиева 19 побед (все — нокаутом) в 19 поединках в профессиональной карьере. У Бивола 21 бой и 21 победа, в том числе 11 — нокаутом.

Бокс
Артур Бетербиев
Денис Лебедев
Дмитрий Бивол
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Холифилд: «Бивол против Бетербиева — это один из самых ожидаемых боев в мире»