КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Бокс/ММА

ММА / UFC
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи
Бокс - Любительский
Олимпиада
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 15:50

Майк Тайсон назвал самого устрашающего боксера в истории

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) считает, что главным злодеем в истории бокса был Сонни Листон (54-4) — один из величайших супертяжеловесов в истории.

«Никто не думал, что [Мухаммед Али] продержится два раунда с [Сонни] Листоном — самым устрашающим парнем, который когда-либо дрался на ринге. Он был настоящим убийцей. Перед боем с Али он поднял два пальца, утверждая, что нокаутирует Али во втором раунде. Но Али избил его», — сказал Тайсон в своем подкасте Hotboxin'.

Листон, несмотря на то, что был огромным фаворитом перед боем с Мухаммедом Али (56-5) в 1964 году, проиграл техническим нокаутом в шестом раунде.

Бокс
Майк Тайсон
0
Читайте также
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность
Путин распорядился праздновать День молодежи в последнюю субботу июня
Российский комплекс «Штурм-С» остановил атаку танков ВСУ
Венгерский мэр потребовал от украинцев уехать после нападений на девушек
Популярное видео
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Василевский хочет стать чемпионом Hardcore Boxing