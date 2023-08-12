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Сегодня, 18:26

Никулин: «Как только Исмаилов проиграет мне, его акции очень сильно упадут»

Алина Савинова
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Российский боец Тимур Никулин рассказал о попытках провести его поединок против Магомеда Исмаилова.

«В прошлом году после победы над Муборакшо Муборакшоевым я должен был драться за пояс лиги Pravda Boxing с Магомедом Исмаиловым. Тогда он заявил о том, что проведет со мной поединок, если я одержу победу над Муборакшо. Но боя не случилось. Видать, Хетаг Цопанов не смог договориться с Исмаиловым. Я — престарелый дом, который идет за своим дедом. Как только Магомед проиграет мне, его акции очень сильно упадут», — цитирует Никулина Metaratings.ru.

Никулин является чемпионом Hardcore Boxing. Последний поединок по правилам бокса он провел в июне 2023 года против Ибрагима Исламова. Во втором раунде из-за запрещенного удара головой его соперник был дисквалифицирован.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nikulin-kogda-ismailov-proigraet-mne-ego-akcii-ochen-silno-upadut-273671/
Магомед Исмаилов
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