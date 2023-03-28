Поветкин: «Зрение стало лучше, но, когда смотрю в бок, в глазах немного двоится»

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.

«Сейчас улучшения есть, состояние более-менее нормальное. Зрение стало лучше, но, когда смотрю в бок, в глазах немного двоится», — приводит «РБ Спорт» слова Поветкина.

Также он рассказал о вероятности возвращения на ринг.

«Ну как можно сказать точно? Вдруг у меня завтра и здоровье, и все будет. Почему нет? А пока мне хочется вернуться, но я понимаю, что, наверное, мое время ушло», — добавил спортсмен.

Ранее Поветкин высказался о предстоящем бое россиянина Вячеслава Дацика и американца Кевина Джонсона.