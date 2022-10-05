Рамирес: «Я сломаю Дмитрия Бивола»

Бывший чемпион мира во втором среднем весе и второй номер рейтинга WBA в полутяжелом весе Хильберто Рамирес (44-0) уверен, что он уверенно победит чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).

«У меня будет преимущество в габаритах. Такое же, какое было у Бивола в бою с Канело, — отметил мексиканец в интервью Prodigy of Boxing Talk. — Я буду бить его по корпусу. Сломаю его. Я буду в лучшей форме в своей жизни. Я уже чувствую себя чемпионом, и я докажу это всем. Я приехал из Мексики, чтобы покорить США. Теперь я стану двукратным чемпионом мира, покорив Абу-Даби».

Бивол и Рамирес подерутся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.