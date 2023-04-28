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Сегодня, 18:43

Василевский хочет стать чемпионом Hardcore Boxing

Руслан Минаев
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Российский боец ММА Вячеслав Василевский заявил о желании стать чемпионом Hardcore Boxing.

«Надеюсь, в июне-июле у меня будет бой по боксу в перчатках ММА. Это будет либо Hardcore, либо «Наше дело», но, скорее всего, Hardcore. Я рассчитываю подраться с Владом «Белазом». Мы практически достигли договоренности о бое летом. Он мне интересен в качестве соперника. А дальше хотелось бы побоксировать за пояс Hardcore Boxing. Было бы неплохо побить Ковалева, а потом забрать пояс у Тимура Никулина. Вот это мой план на ближайшее будущее», — цитирует Василевского «КП Спорт».

В рамках промоушена Hardcore Василевский провел один бой — боец победил Ислама Жангоразова по прозвищу «Джанго».

Источник: КП-Спорт
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