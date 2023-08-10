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Сегодня, 15:08

Тактаров назвал Федора Емельяненко «повторюшкой — дядей хрюшкой»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, продюсер, режиссер и актер Олег Тактаров прокомментировал слова Федора Емельяненко, заявившего о желании провести боксерский бой против Майка Тайсона.

«Знаете, это как в детской истории: «Повторюшка — дядя хрюшка». Скопировал меня, идет по моим следам. Дальше кино будет? Федор украл мою идею? Да нет. Когда Майк и Рой заработали денег на своем поединке, такая идея появилась у всех. А с Тайсоном у меня бы лучше получилось — мы с ним почти одногодки. Он тоже любит прорестлинг. В начале нулевых это был самый популярный спорт в Америке, а если смешать это с боксерским матчем, получилось бы здорово. Федя же слишком молод для такого», — приводит слова Тактарова Sport24.

Последний бой Емельяненко провел 4 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил кареьру. На его счету 40 побед и семь поражений.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-566794-taktarov-nazval-fedora-yemelyanenko-povtoryushkoy-dyadey-khryushkoy-idet-po-moim-sledam-dalshe-kino-budet
Бокс
Олег Тактаров
Федор Емельяненко
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Штырков считает, что Федор Емельяненко победит Майка Тайсона, если их бой состоится