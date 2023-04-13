Тищенко допускает, что выход США и Великобритании из IBA может привести к распаду организации

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко высказался о призыве Международной ассоциации бокса (IBA) отменить отборочные соревнования к Олимпийским играм 2024 года через Европейские игры-2023.

«Учитывая, какие отношения у МОК и IBA в последнее время, я думаю, что предложение не будет рассмотрено. Они будут продолжать заниматься отборочными соревнованиями и не будут лишать статуса Европейские игры. Что касается самой IBA, то, на мой взгляд, ассоциация не утратила международный авторитет, потому что многие страны являются членами федерации и не планируют оттуда выходить, за исключением США и Великобритании. Другой вопрос, что они хотят создать свою организацию World boxing, и это может привести к проблемам вплоть до распада. Потому что за ними могут потянуться другие», — цитирует Тищенко RT.

Ранее Международная ассоциация бокса призвала лишить Европейские игры статуса квалификации к Олимпиаде.