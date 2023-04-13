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Сегодня, 16:40

Тищенко: «IBA активно развивается, выделяет хорошие призовые спортсменам»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказался о нынешнем положении Международной ассоциации бокса.

«В целом IBA активно развивается, выделяет хорошие призовые спортсменам, организовывает соревнования на высоком уровне, поддерживает спортсменов. Поэтому те спортсмены, которые не участвуют в соревнованиях из-за политических позиций своих стран, наверняка не сильно рады этому факту и хотят скорее вернуться, чтобы заниматься только спортом, а не политикой. Уверен, что конкретно спортсменов IBA все устраивает. А провокации со стороны Великобритании и США имеют сугубо политический характер с целью давления на Россию», — цитирует Тищенко RT.

Ранее Тищенко прокомментировал призыв Международной ассоциации бокса (IBA) отменить отборочные соревнования к Олимпийским играм 2024 года через Европейские игры-2023.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1135730-tischenko-iba-razvitie
Бокс
Алексей Тищенко
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