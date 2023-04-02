Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
ММА / UFC
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи
Бокс - Любительский
Олимпиада
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 20:44

Умер чемпион СССР по боксу Игорь Высоцкий

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион СССР по боксу Игорь Высоцкий умер на 70-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

«Большое горе пришло в российскую боксерскую семью: на 70-м году жизни не стало Игоря Яковлевича Высоцкого. Его любили и ценили все. Коллектив Федерации бокса России, вся боксерская семья выражают глубокие соболезнования родным и близким Игоря Высоцкого», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале Федерации бокса России.

Высоцкий — чемпион СССР по боксу 1978 года. В 1978 году он стал одним из трех советских боксеров, участвовавших в спаррингах с Мухаммедом Али.

Источник: https://t.me/RussianBoxers/5726
6
Обсудить
Читайте также
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рой Джонс сообщил, что не планирует завершать карьеру