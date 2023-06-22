Валуев — об отзыве признания IBA: «Так будет с каждой международной организацией, которую возглавит россиянин»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение МОК отозвал признание Международной боксерской ассоциации (IBA).

«Это чистая политика. Это было вполне ожидаемо. Так будет с каждой международной организацией, которую возглавит россиянин. Это лежит на поверхности. Никто этого не скрывал. Токсичные для МОК решения международной федерации бокса предваряли отзыв признания IBA», — сказал Валуев «СЭ».

За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.

Президентом IBA является Умар Кремлев, которые 14 июня заявил, что проблемы организации связаны не с олимпийским движением в целом, а с некоторыми людьми в руководстве МОК. Также глава IBA поставил под сомнение честность и прозрачность работы Международного олимпийского комитета из-за внеочередной сессии организации, которая будет созвана 22 июня для решения вопроса об отзыве признания Международной ассоциации бокса.