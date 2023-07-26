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Сегодня, 21:38

Журналист Садоков назвал Монсона фаворитом боя против Тактарова

Руслан Минаев
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Журналист Александр Садоков поделился мнением о предстоящем поединке между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет по правилам бокса.

«Он [Монсон] очень в хороших кондициях, очень сфокусирован, очень заряжен. Он во втором и третьем раунде его просто избивал откровенно. Монсон эту молодость за счет своего опыта просто уничтожил.

Поставлю 60/40 в пользу Джеффа Монсона», — цитирует журналиста РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что Тактаров и Монсон должны были подраться 4 августа на турнире TopFight в Москве по правилам ММА.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Джефф Монсон
Олег Тактаров
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