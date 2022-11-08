Абель Санчес рассказал, почему Альваресу не нужно проводить реванш с Биволом

Известный тренер по боксу Абель Санчес подчеркнул, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-2) слишком мал для полутяжелого дивизиона.

«Он [Альварес] должен оставаться во втором среднем весе. В этом дивизионе есть несколько молодых львов, — сказал Санчес в интервью Fightthype. — Это его вес. В полутяжелом весе он выглядит мелковато. Я бы хотел, чтобы он дал шанс молодым львам.

Я отдаю должное Биволу за то, что он сделал в прошлых двух боях. Бивол — сложный вызов для Канело, потому что Дмитрий крупнее. Он — природный полутяж, и Канело будет очень проблематично его победить. Канело просто слишком мал для полутяжелого дивизиона».

Дмитрий Бивол (21-0) победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.