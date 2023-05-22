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Сегодня, 08:21

Хейни назвал соперников, ради боя с которыми он готов остаться в легком весе

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (29-0) заявил, что он может продолжить выступать в легком весе, если ему поступят заманчивые предложения.

«Он [Ломаченко] искусный боец, — сказал Хейни после боя. — В чемпионских раундах он набирает обороты. Я просто должен снять шляпу. Он отличный боец. Это все опыт.

Что дальше? Я и моя команда собираемся вернуться домой, посмотреть бой и поразмышлять над будущим. Я выступал в легком весе долгое, долгое время. Это мой 30-й бой в легком весе. Я выступаю в нем с 16 лет. Так что мы вернемся в зал и подумаем, что делать дальше.

Для меня всегда было сложно сгонять вес. Я всего добился в легком весе. Я только что победил будущего члена Зала славы. Это моя восьмая защита титула. В легком дивизионе еще много отличных бойцов. Если будут хорошие предложения, я продолжу здесь выступать.

Кто меня может заинтересовать? Шакур [Стивенсон], Джервонта [Дэвис]... этот список можно долго продолжать".

Хейни победил Василия Ломаченко (17-3) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Василий Ломаченко
Девин Хейни
Шакур Стивенсон
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