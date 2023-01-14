Абсолютный чемпион мира по боксу в легчайшем весе Иноуэ отказался от титулов и сменит вес

Абсолютный чемпион мира в легчайшем весе японец Наои Иноуэ объявил об отказе от четырех титулов и о намерении подняться во второй легчайший вес (до 55,22 кг).

«Сегодня я отказываюсь от четырех поясов, которые собрал за последние четыре года и семь месяцев. В 2023 году я перейду во второй легчайший вес. Ждите меня», — написал Иноуэ в своих соцсетях.

В декабре Иноуэ одержал победу над британцем Полом Батлером и стал первым с 1973 года абсолютным чемпионом мира по боксу в легчайшем весе (до 53,52 кг). Иноуэ защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и WBC, а также завоевал пояс WBO.

В активе 29-летнего японца 24 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения.