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Сегодня, 13:16

Девин Хейни поделился ожиданиями от боя с Ломаченко

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) считает, что поединок с экс-чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко (17-2) обещает быть тактическим.

«Следите за новостями. 20 мая состоится бой Девина Хейни и Василия Ломаченко. Это будет тактическое, шахматное противостояние, — сказал Хейни iD Boxing. — Это может быть очень интересный бой из-за столкновения стилей. Я просто не могу дождаться.

Я давно сказал ему [Ломаченко]: «Дерись со мной сейчас, потому что дальше будет только хуже». Сейчас я просто боец другой породы. Я гораздо более зрелый боец, чем был, когда вызывал его на бой много лет назад. Хотя я все еще думаю, что даже тогда я бы победил его.

Сейчас я хочу показать ему, насколько уровней я выше него. Я — боец другого типа; я — боец новой эпохи. Я готов драться с лучшими бойцами в мире, когда угодно, где угодно и как угодно».

Хейни и Ломаченко должны встретиться на ринге 20 мая.

Бокс
Василий Ломаченко
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