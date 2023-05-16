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16 мая, 10:43

Девин Хейни: «Ломаченко — любитель. Я заставлю его выглядеть середнячком»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) заявил, что он на голову выше экс-чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (17-2).

«У Ломы хорошее резюме, — сказал Хейни Top Rank Boxing. — В его резюме много имен, но каждый раз, когда Лома дрался с кем-то, кто не хотел упасть, он проигрывал. Это просто факт. Лома никогда не был андердогом. Это первый раз, когда он является андердогом. На этот раз он не чемпион. Он дерется с более крупным, молодым, сильным и быстрым парнем. Все шансы складываются против него, и 20 мая я покажу миру почему.

Мне не нужны приятельские отношения с Ломой. Я не хочу быть его другом. Я хочу его избить. Я зол на него. Мы не друзья. Он не давал мне шанса подраться за титулы чемпиона долгие годы. Мы не дружим. Это личное. 20 мая мы поставим точку. Лома — хитрый боец, но я лучше него, и я это докажу. Лома — любитель. Он никогда не дрался с такими, как я, которым все равно на твои достижения в любителях. Я заставлю его выглядеть середнячком. Я заставлю его выглядеть заурядным. Потом онм поймут, каким великим был Девин Хейни. Я уничтожу Лому».

Хейни и Ломаченко встретятся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.

Василий Ломаченко
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